+7 (499) 733-62-10
info@akean.ru
г.Москва, 2-я Звенигородская д.13, к.37, этаж 3, офис 4
г.Зеленоград, корп 1407, н.п. 13

Агентство недвижимости в Зеленограде

...нам доверяют уже более 14 лет
СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕДВИЖИМОСТИ
ПОКУПКА / ПРОДАЖА
АРЕНДА
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

БОЛЬШОЙ ОПЫТ

более 14 лет
более 2000 сделок

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

главное качество
наших риэлторов

ВСЁ ЛЕГАЛЬНО

полная прозрачность
на всех этапах сделки

НАДЕЖНОСТЬ

высококвалифицированная
юридическая поддержка

ОПЕРАТИВНО

специализируемся
на срочных сделках

ВЫГОДНО

сделки по лучшей
рыночной цене

ПРОВЕДЕМ ВАШУ СДЕЛКУ

БЫСТРО, ЧЕСТНО, БЕЗОПАСНО

Акеан
0 руб Компетентная консультация
Акеан
0 руб Оценка и
экспертиза
Акеан
0 руб Юридическая
поддержка
Акеан
0 руб Аванс за поиск
объектов

МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ РЕШИТЬ ЛЮБЫЕ ЗАДАЧИ, СВЯЗАННЫЕ С РЫНКОМ НЕДВИЖИМОСТИ

Работа «Акеан групп» базируется на двух основополагающих принципах. Первый — это добросовестное исполнение своих обязанностей. Второй — человеческий подход к клиентам и их потребностям. Штат нашей компании включает только настоящих профессионалов своего дела. Каждый из сотрудников работает на результат. Специалисты нашей компании в меру амбициозны и честолюбивы. Это в совокупности с богатым опытом позволяет выполнять работу грамотно, четко, без промахов и недочетов.

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